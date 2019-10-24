2019-10-24T00:49:21+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Ивана Вшивкова в отделении полиции

Полицейских подозревают в халатности
Кирилл Алексеев
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Следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников ОВД Московского района Калининграда, где в ночь на 20 октября погиб задержанный.

Как сообщили в пресс-службе СК, полицейские не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья задержанного.

- Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью, - отметили в пресс-службе.

Напомним, 36-летний житель Черняховска Иван Вшивков был задержан за мелкое хулиганство, помещен в камеру, где, по версии полиции, сломал батарею отопления и насмерть обварился кипятком. Мать Вшивкова считает, что её сына специально обварили кипятком, чтобы скрыть следы побоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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