В 2019 году на калининградских дорогах установили свыше 33 километров ограждений

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-24T10:26:28+03:00

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С начала 2019 года на дорогах Калининградской области было обустроено 33,4 километров барьерного ограждения. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее словам, в этом году на 161-й региональной дороге нанесли дорожную разметку, также было размечено 829 пешеходных переходов.

«На девяти объектах установлены новые дорожные знаки. Произведен локальный и ямочный ремонт более 236 тыс. кв. м. дорожного покрытия. Пешеходные переходы оборудуются системами автономного освещения и искусственными дорожными неровностями», - сказала министр

По ее словам, снижение количества аварийно-опасных участков – один из приоритетов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU