Улица Горького в Калининграде станет на время односторонней
На участке улицы Горького для проведения дорожных работ в ноябре будет введено одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Односторонним со 2 по 16 ноября станет участок от ул. Азовской до ул. Генерал-лейтенанта Озерова в направлении центра города
На время введения одностороннего движения автобусные маршруты №№ 1, 7, 25, 30, 40 ,48, 82 направят по ул. Горького, ул. Ген.-Лейт. Озерова, ул. Азовской далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.
Водители могут объехать этот участок по ул. Ген.-лейт. Озерова и ул. Азовской.
ИСТОЧНИК KP.RU