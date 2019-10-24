Улица Горького в Калининграде станет на время односторонней

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-24T10:31:41+03:00

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На участке улицы Горького для проведения дорожных работ в ноябре будет введено одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Односторонним со 2 по 16 ноября станет участок от ул. Азовской до ул. Генерал-лейтенанта Озерова в направлении центра города

На время введения одностороннего движения автобусные маршруты №№ 1, 7, 25, 30, 40 ,48, 82 направят по ул. Горького, ул. Ген.-Лейт. Озерова, ул. Азовской далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.

Водители могут объехать этот участок по ул. Ген.-лейт. Озерова и ул. Азовской.

ИСТОЧНИК KP.RU