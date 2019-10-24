Назначен новый начальник УФСБ по Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-24T10:39:28+03:00

Ранее он возглавлял УФСБ России по Курской области

Изменить размер текста: A A

Начальником Управления ФСБ по Калининградской области назначен генерал-майор Павел Гуляев, ранее возглавлявший Управление ФСБ России по Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новому начальнику УФСБ 49 лет, он прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления, имеет государственные и ведомственные награды.

Накануне Гуляев был представлен личному составу управления.

ИСТОЧНИК KP.RU