2019-10-24T10:39:28+03:00
Общество

Назначен новый начальник УФСБ по Калининградской области

Ранее он возглавлял УФСБ России по Курской области
Виктор Сергеев
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Начальником Управления ФСБ по Калининградской области назначен генерал-майор Павел Гуляев, ранее возглавлявший Управление ФСБ России по Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новому начальнику УФСБ 49 лет, он прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления, имеет государственные и ведомственные награды.

Накануне Гуляев был представлен личному составу управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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