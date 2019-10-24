Назначен новый начальник УФСБ по Калининградской области
Ранее он возглавлял УФСБ России по Курской области
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Начальником Управления ФСБ по Калининградской области назначен генерал-майор Павел Гуляев, ранее возглавлявший Управление ФСБ России по Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новому начальнику УФСБ 49 лет, он прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления, имеет государственные и ведомственные награды.
Накануне Гуляев был представлен личному составу управления.
ИСТОЧНИК KP.RU