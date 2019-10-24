В Калининграде в четверг отключено электричество на 16-ти улицах

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-24T10:44:45+03:00

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В четверг, 24 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13.30 часов света не будет на ул. Моховая 13-17, 14-20, ул. Багряная 17-19, ул. ген. Галицкого 35-39, ул. Вагнера 58-62, ул. Бесселя 2, ул. Барнаульская 4-8, 6а, ул. Космическая 29.

До 17 часов электричество отключено на ул. Лукашова 7-13, 9а, 24-26;

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

Ленинский пр-т 92-94, 155-161, 155а,

пл. Калинина 17-27

пер. Нарвский 5-13,

ул. Калужская 19-23,

ул. Чаадаева 3-11, 4 (школа № 28), 6-8,

ул. Суворова 2-8,

пер. Нансена 2,

ул. Нансена 17-17а, 20-22, 24-30, 31-33, 31а, 32-32а, 34-38, 42-44, 46-52.

Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Чапаева 15, до 13.30 - на ул. Вагнера 58 и до 18 часов - на ул. Железнодорожная 29, 29а, 40, 43-59, ул. Киевская 22а, ул. Южная 3, ул. Нансена 1-1а, 2-й Трамвайный пер. 4, 38-46, 52 (д/сад № 46), 53, ул. Багратиона 137.

ИСТОЧНИК KP.RU