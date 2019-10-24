2019-10-24T11:12:12+03:00
Общество

Калининградец отсудил у сервиса свыше 200 тысяч за некачественный ремонт ноутбука

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде суд взыскал с предпринимателя компенсацию за некачественный ремонт ноутбука. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Житель города отдал в сервис ноутбук для проведения диагностики неполадок. Спустя месяц ему вернули его, однако в ноутбуке без согласования с заказчиком была произведена замена крышки с дисплеем. При этом установленная крышка имела многочисленные сколы и царапины. Мужчина отказался забирать ноутбук в таком виде, однако и позже в сервисе не смогли устранить неполадки.

Центральный районный суды взыскал с владельца сервиза в счет возмещения поврежденного ноутбука о 87 800 рублей, а также судебные расходы, компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, - всего 205 496 рублей 59 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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