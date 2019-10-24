Калининградцев приглашают на бесплатную велоэкскурсию, посвященную Янтарной комнате
Новую велосипедную экскурсию организуют в воскресенье 27 октября в рамках проекта «Колесо истории» посвятили загадкам Янтарной комнаты.
Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, велопробег стартует от площадки перед Музеем янтаря и закончится у здания бывшей янтарной мануфактуры на улице Портовой.
- Мы хотим доступным языком рассказать об истории нашего города, путешествуя по Калининграду на велосипедах, - говорят организаторы.
Длина маршрута - 10 км, планируется пять остановок и пять лекций.
Приглашаются все желающие. Дети – только в сопровождении взрослых. Экскурсия бесплатная, но требуется регистрация.
Мероприятие подготовлено совместно с калининградским велотуристическим клубом.
Старт экскурсии в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU