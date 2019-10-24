Калининградцев приглашают на бесплатную велоэкскурсию, посвященную Янтарной комнате

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-24T11:54:51+03:00

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Новую велосипедную экскурсию организуют в воскресенье 27 октября в рамках проекта «Колесо истории» посвятили загадкам Янтарной комнаты.

Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, велопробег стартует от площадки перед Музеем янтаря и закончится у здания бывшей янтарной мануфактуры на улице Портовой.

- Мы хотим доступным языком рассказать об истории нашего города, путешествуя по Калининграду на велосипедах, - говорят организаторы.

Длина маршрута - 10 км, планируется пять остановок и пять лекций.

Приглашаются все желающие. Дети – только в сопровождении взрослых. Экскурсия бесплатная, но требуется регистрация.

Мероприятие подготовлено совместно с калининградским велотуристическим клубом.

Старт экскурсии в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU