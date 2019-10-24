Калининградец украл у матери и тети деньги и проиграл их на ставках
.Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Гвардейска одновременно обратились две сестры, которые сообщили, что с их банковских карт пропали деньги.
Полицейские провели проверку и выяснили, что деньги с карт были переведены на счет букмекерской конторы. Также выяснилось, что сын одной из женщин – 25-летинй мужчина увлекается ставками на футбольные матчи, сообщает пресс-служба УМВД.
Как оказалось, мужчина воспользовался телефонами матери и тети, и перевел 34 тысячи рублей, которые он проиграл.
Сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU