Калининградец украл у матери и тети деньги и проиграл их на ставках

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-24T11:54:01+03:00

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В полицию Гвардейска одновременно обратились две сестры, которые сообщили, что с их банковских карт пропали деньги.

Полицейские провели проверку и выяснили, что деньги с карт были переведены на счет букмекерской конторы. Также выяснилось, что сын одной из женщин – 25-летинй мужчина увлекается ставками на футбольные матчи, сообщает пресс-служба УМВД.

Как оказалось, мужчина воспользовался телефонами матери и тети, и перевел 34 тысячи рублей, которые он проиграл.

Сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU