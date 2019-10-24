2019-10-24T12:37:59+03:00
Общество

Калининградец украл пандус для инвалидных колясок и сдал его на металлолом

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу пандуса для инвалидных колясок из многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Откидной пандус сняли с пятиэтажки на ул. Береговой. Участковые довольно быстро установили, что к краже причастен местный 32-летний уголовник, который ночью проник в подъезд, демонтировал пандус и сдал его в пункт приёма металлолома.

На него завели уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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