В Зеленоградском районе задержан подозреваемый в убийстве лебедей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-24T13:00:31+03:00

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В Зеленоградском районе Калининградской области задержан подозреваемый в убийстве лебедей. Как стало известно «Комсомолке», это местный егерь. По предварительной информации, свою вину он пока отрицает, однако имеет зарегистрированные ружья.

Напомним, в Зеленоградском районе за последнее время зарегистрировано уже два случая расстрела лебедей. Первый произошел рядом с поселком Логвино. Там, по словам фотографа Дениса Штейна, было убито четыре птицы. Второй случай, как сообщили очевидцы, произошел на пруду Школьном у поселка Котельниково. Там из озера полицейские достали двух птиц с огнестрельными ранами.

ИСТОЧНИК KP.RU