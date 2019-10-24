В Зеленоградском районе задержан подозреваемый в убийстве лебедей
В Зеленоградском районе Калининградской области задержан подозреваемый в убийстве лебедей. Как стало известно «Комсомолке», это местный егерь. По предварительной информации, свою вину он пока отрицает, однако имеет зарегистрированные ружья.
Напомним, в Зеленоградском районе за последнее время зарегистрировано уже два случая расстрела лебедей. Первый произошел рядом с поселком Логвино. Там, по словам фотографа Дениса Штейна, было убито четыре птицы. Второй случай, как сообщили очевидцы, произошел на пруду Школьном у поселка Котельниково. Там из озера полицейские достали двух птиц с огнестрельными ранами.
ИСТОЧНИК KP.RU