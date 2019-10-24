При прорыве дамбы в Красноярском крае пострадали калининградцы

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-24T13:36:41+03:00

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При прорыве дамбы в Красноярском крае пострадали жители ряда регионов, в том числе – Калининградской области. Об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова, пишет «РИА Новости». Конкретное число пострадавших калининградцев не сообщается.

Напомним, в субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате затопило два общежития временного типа.

Сообщается, что погибли 17 человек, 15 из них уже опознаны. Пострадали как минимум 27 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU