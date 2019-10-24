Авиакомпания «ЮВТ Аэро» увеличила число рейсов из Нижнего Новгорода в Калининград

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-24T13:43:36+03:00

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» увеличила частоту полетов из Нижнего Новгорода в Калининград до 4 рейсов в неделю. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Стригино» (Н. Новгород).

С 27 октября к полетам в Калининград по вторникам, четвергам добавились рейсы по пятницам и воскресеньям. В пятницу вылет запланирован на 22:00, в воскресенье - на 22:25.

На рейсы в Калининград поставлены самолеты Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU