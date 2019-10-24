Корпоративные клиенты Альфа-Банка получат премию за эффективный бизнес

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-24T15:31:12+03:00

Около 1400 представителей малого и среднего бизнеса, обслуживающихся в АО «Альфа-Банк», получат эксклюзивную премию «Бизнес класса А», основанную в этом году

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Эксперты, оценивавшие претендентов на получение премии, провели серьезную работу. Для представителей малого бизнеса основными критериями отбора были: рост выручки на счетах Альфа-Банка за последние 6 кварталов, отсутствие репутационных рисков, уплаченные налоги, наличие зарплатного проекта в Альфа-Банке. Также необходимо быть членом «Клуба клиентов» банка и принимать активное участие в его жизни.

Представителей среднего бизнеса отбирали не менее жестко. Чтобы попасть в число лауреатов, нужно обслуживаться в банке от 5 лет, занимать реально значимое положение в своей нише по своему региону, иметь устойчивую динамику развития. В итоге, из почти полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, обслуживаемых Альфа-Банком, набралось менее полутора тысяч лауреатов новой премии.

Что получает бизнесмен вместе с почетным званием? Вот что говорит об этом член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый бизнес» Денис Осин. «Премия «Бизнес класса А» — это знак качества, который присваивается лучшим клиентам банка: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом и безупречной деловой репутацией. Таким образом мы вводим новую практику на российском рынке — оценку клиентов на основе экспертизы Банка».

Кроме этого, Осин отметил и практические выгоды от получения премии. Во-первых, это возможность маркировать продукцию, офисы, корпоративные сайты и т. п. специальным знаком «Бизнес класса А», который будет говорить о надежности и устойчивом развитии компании. Во-вторых, лауреаты премии получат скидки и бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка: на рекламу в интернете, бухгалтерскую и юридическую поддержку, программное обеспечение, офисное оборудование и канцтовары. Т. е. это не просто грамота, которую раньше вешали на стену и забывали, а вполне ощутимая поддержка со стороны одного из крупнейших банков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU