2019-10-24T15:54:54+03:00
Общество

Калининградец незаконно спилил деревьев на 250 тысяч рублей

Ранее судимый 36-летний местный житель в лесопарковой зоне поселка Добровольск срубил три березы
Виктор Сергеев
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Житель Краснознаменского района попался на незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 36-летний местный житель в лесопарковой зоне поселка Добровольск срубил три березы. Ущерб лесному фонду оценили в 250 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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