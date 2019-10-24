Калининградец незаконно спилил деревьев на 250 тысяч рублей
Ранее судимый 36-летний местный житель в лесопарковой зоне поселка Добровольск срубил три березы
Изменить размер текста:
Житель Краснознаменского района попался на незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимый 36-летний местный житель в лесопарковой зоне поселка Добровольск срубил три березы. Ущерб лесному фонду оценили в 250 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», ему грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU