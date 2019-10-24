Черняховский клуб «Прогресс» собирает деньги на похороны футболиста Ивана Вшивкова

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-24T17:42:07+03:00

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Футболисты и болельщики черняховского клуба «Прогресс» начали сбор средств семье Ивана Вшивкова, погибшего при странных обстоятельствах в отделе полиции Московского района Калининграда в ночь на 20 октября. В течение нескольких сезонов Вшивков выступал за "Прогресс".

Мы поговорили с Евгением Тюриным, он играл вместе с Иваном в одной команде.

- Ваня занимался футболом серьезно с детства, успешно играл в юношеской команде «Прогресса», а затем в основном составе клуба уже будучи профессиональным спортсменом, - рассказал Евгений. - Мы с ним выходили на поле в одном составе в 2005-2007 годах. Несколько сезонов. Он играл в защите. Затем Иван уехал в Калининград, там работал, женился первый раз. Но встречались мы в родном Черняховске. У Ивана была уже другая семья, вернулся домой, но по-прежнему, работа оставалась в областном центре.

По словам Тюрина, Иван Вшивков был "четкий, отзывчивый парень":

- Его любили. Никто не верит в то, что говорят в полиции. Что он сам себя убил, обварил, кипяток в батарее, 70 процентов ожогов… Это что же?! Да и в смерть его невозможно поверить, насколько он любил жить, жить с радостью. Он всегда был за справедливость! Все в шоке. Вся наша футбольная общественность, болельщики, одноклассники, друзья... Семье Вани, чем можем, поможем, деньги собираем.

На официальной странице футбольного клуба «Прогресс» во "ВКонтакте" друзья Ивана Вшивкова выразили свои соболезнования его родным.

ИСТОЧНИК KP.RU