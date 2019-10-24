2019-10-24T17:14:53+03:00
Общество

Участок трассы Калининград-Полесск отремонтируют за 1,4 млрд рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Накануне были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика ремонта участка автодороги Калининград-Полесск. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупки.

На ремонт 22-километрового участка автодороги (23–45 км) было выделено 1 млрд 437 млн рублей, однако на участие в аукционе поступила только одна заявка, так что сэкономить не получится – контракт будет заключен по максимальной цене с ЗАО «ДСП», которой руководит депутат горсовета Калининграда Сергей Григоренко.

Участок автодороги будет отремонтирован в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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