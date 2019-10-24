Участок трассы Калининград-Полесск отремонтируют за 1,4 млрд рублей
Накануне были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика ремонта участка автодороги Калининград-Полесск. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупки.
На ремонт 22-километрового участка автодороги (23–45 км) было выделено 1 млрд 437 млн рублей, однако на участие в аукционе поступила только одна заявка, так что сэкономить не получится – контракт будет заключен по максимальной цене с ЗАО «ДСП», которой руководит депутат горсовета Калининграда Сергей Григоренко.
Участок автодороги будет отремонтирован в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU