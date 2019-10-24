Калининградец избил до смерти знакомого сковородой
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В Славске осудили местного жителя, который избил до смерти знакомого сковородой. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Трагедия произошла в поселке Придорожное в октябре прошлого года. Злоумышленник жестоко избил знакомого, причем, в ход шли не только кулаки и ноги, а сковорода, кружка, деревянный табурет и электрический чайник.
От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления спустя непродолжительное время. А его обидчик отправится в колонию строгого режима на семь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU