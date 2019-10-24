2019-10-24T17:20:51+03:00
Происшествия

В сгоревшей квартире под Калининградом обнаружено тело женщины

Личность погибшей пока не установлена, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 24 октября, в обеденное время произошел пожар в одной из квартир на втором этаже дома на улице Спортивной в городе Неман. На пепелище сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, личность которой пока не установлена.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Советского межрайонного следственного отдела и следователь-криминалист СУСКР. Для установления точной причины смерти погибшей женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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