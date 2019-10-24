Андрей Кропоткин заявил о желании обновить трамвайный парк Калининграда

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-24T17:23:34+03:00

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Власти Калининграда обдумывают возможность покупки новых трамваев. Об этом в четверг 24 октября сказал журналистам председатель горсовета депутатов Андрей Кропоткин.

- В 2020 году мы будем платить за лизинг 150 автобусов. И с 2021 года мы сможем планировать покупку общественного транспорта. Мы, конечно, все это будем обсуждать, но, думаю, возможен вариант покупки каких-то трамваев для того, чтобы обновить тот парк, который сегодня есть, - сказал Андрей Кропоткин. - Будем смотреть эффективность и то, какие цены на рынке. Потому что у нас трамваи не те, которые везде ходят, в связи с тем, что у нас узкоколейка. Но такие трамваи тоже есть. Все дело в их цене.

Андрей Кропоткин отметил, что деньги, оставшиеся после лизинга могут также пустить и на покупку автобусов, которых в городе не хватает на некоторых маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU