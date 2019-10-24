В Клайпеде задержали калининградца с контрабандным янтарем

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-24T18:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Клайпеде сотрудники литовской таможни задержали калининградца с партией контрабандного янтаря. Об этом пишет портал 15min.lt.

Мобильный патруль клайпедской таможни решил проверить «Мерседес» с калининградскими номерами. В топливном баке в результате было обнаружено 66 пакетов, в которых находилось 34,8 кг янтаря на 13 тысяч евро.

Водителя задержали на два дня, по факту контрабанды проводится предварительное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU