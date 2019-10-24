В Калининградской области более 70% ветеранов прошли диспансеризацию

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-24T18:29:35+03:00

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В Калининградской области более 70 процентов ветеранов уже прошли диспансеризацию. Об этом на заседании совета по делам ветеранам рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко.

«На начало сентября проведена диспансеризация у 73,2% подлежащих – у 82 лиц с ограниченными возможностями здоровья и 3 519 ветеранов Великой Отечественной войны», - сказал министр.

Кравченко добавил, что мобильные бригады во время диспансеризации осмотрели на дому 1 469 человек, получили зубопротезирование 21 человек, слухопротезирование – 37 человек, санаторно-курортное лечение – 81 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU