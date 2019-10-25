Область выделила Черняховску 9,5 млн рублей на переселение людей из аварийного дома

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-25T10:54:27+03:00

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Правительство Калининградской области выделило администрации Черняховска средства на переселение жильцов из аварийного дома. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Город получит 9,5 млн рублей из резервного фонда на переселение жителей дома №2 на улице Центральной в поселке Нагорное. Сейчас этот дом представляет угрозу обрушения.

Переселение граждан должно состояться до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU