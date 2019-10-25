В Калининграде повысили тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей
.Фото: Александр Подгорчук
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Служба по ценам и тарифам утвердила тарифы на эвакуацию и хранение транспорта в Калининграде до 2029 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
С 2020 года стоимость эвакуации автомобиля категории В составит 2722,5 рублей, в 2029 году – уже 3863,79 рублей.
Тарифы на эвакуациюФото: "КП" Архив
Хранение транспорта на специализированных стоянках в 2020 году будет стоить 50 рублей в час, в 2029 году – 70,96 рублей.
Тарифы на хранениеФото: Архив "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU