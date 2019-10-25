Под Зеленоградском грузовик и легковушка после столкновения съехали в кювет: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-25T11:37:03+03:00

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В Зеленоградском районе в четверг вечером в ДТП пострадали два человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Холмогоровка-Коврово. 70-летний водитель грузовика МАН не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Форд». После этого автомобиль и грузовик съехали в кювет.

В результате дорожно – транспортного происшествия 80 - летний водитель и 76 – летняя пассажир «Форда» с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU