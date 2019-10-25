Калининградца будут судить за контрабанду сигарет на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-25T11:48:26+03:00

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В Зеленоградском районном суде будут судить обвиняемого в контрабанде сигарет жителя Багратионовского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

32-летний мужчина оборудовал тайники в своих шести автомобилях и спрятал не более 18 тысяч пачек сигарет. После этого он передал автомобили своим знакомым, которые не знали о контрабанде, и все вместе они поехали в Литву. В пункте пропуска «Морское» входе досмотра сигареты были обнаружены.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU