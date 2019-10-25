2019-10-25T12:05:37+03:00
Общество

В Калининграде участились кражи денег с банковских карт с бесконтактной оплатой

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде участились случаи краж денег с утерянных банковских карт с функцией бесконтактной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В одном случае 24-летний уголовник нашел на улице Черняховского утерянную карту и обналичил через банкомат 700 рублей. К счастью для владельца карты, он получил СМС о списании денег и успел заблокировать карту.

В другом случае 19-летняя жительница Светлого, которая нашла карту с бесконтактной оплатой, сразу же поспешила в магазин модной одежды и «облегчила» карту на 8,8 тысяч рублей. Впрочем, новая одежда ей вряд ли понадобится, в колонии общего режима молодую горожанку гарантировано обеспечат вещевым довольствием.

При обнаружении пропажи карты незамедлительно обращайтесь в финансовое учреждение с целью блокировки. Также полицейские напоминают, что использование чужих банковских карт при оплате покупок, и снятии с них денег уголовно наказуемое деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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