Жители элитных домов на улице Курортной огородили свой дом забором, отхватив добрый кусок городской земли
Жильцы элитных домов на улице Курортной, что на берегу Верхнего озера, огородили свои дома металлическим забором, при этом отхватив часть городской земли. Об этом сообщается в группе городской администрации в фейсбуке.
"Калининград, вроде, не Адлер (да не обидятся жители этого курорта, но там, как известно, с заборами есть определенные проблемы), но откуда у обитателей домов 75, 79, 85 по нашей улице Курортной такая необъяснимая тяга к заборам? И ладно бы на своей земле, там хоть всё заборами уставьте, вам же там и жить. Но захватывать городские земли очень нехорошо. Рано или поздно приедут сотрудники муниципального контроля и наведут порядок", - говорится в сообщении.
.Фото: мэрия Калининграда
Накануне специалисты по распоряжению мэрии Калининграда забор демонтировали. Теперь жильцам придется оплатить и работы по демонтажу.
"Но главный вопрос так и остался без ответа. Зачем? - недоумевают в мэрии. - Зачем было ставить второй забор посреди городского тротуара, когда у тебя и так уже есть один?"
ИСТОЧНИК KP.RU