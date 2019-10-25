2019-10-25T12:24:48+03:00
Общество

Жители элитных домов на улице Курортной огородили свой дом забором, отхватив добрый кусок городской земли

Накануне забор был демонтирован
Кирилл Алексеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Жильцы элитных домов на улице Курортной, что на берегу Верхнего озера, огородили свои дома металлическим забором, при этом отхватив часть городской земли. Об этом сообщается в группе городской администрации в фейсбуке.

"Калининград, вроде, не Адлер (да не обидятся жители этого курорта, но там, как известно, с заборами есть определенные проблемы), но откуда у обитателей домов 75, 79, 85 по нашей улице Курортной такая необъяснимая тяга к заборам? И ладно бы на своей земле, там хоть всё заборами уставьте, вам же там и жить. Но захватывать городские земли очень нехорошо. Рано или поздно приедут сотрудники муниципального контроля и наведут порядок", - говорится в сообщении.

. Фото: мэрия Калининграда

.Фото: мэрия Калининграда

Накануне специалисты по распоряжению мэрии Калининграда забор демонтировали. Теперь жильцам придется оплатить и работы по демонтажу.

"Но главный вопрос так и остался без ответа. Зачем? - недоумевают в мэрии. - Зачем было ставить второй забор посреди городского тротуара, когда у тебя и так уже есть один?"

ИСТОЧНИК KP.RU

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