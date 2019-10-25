2019-10-25T12:22:24+03:00
Происшествия

Под Черняховском «Рено» врезался в ограждение и опрокинулся: водитель в больнице

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховском районе в четверг днем в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на федеральной трассе Калининград-Нестеров. В районе поселка Подгорное 64-летний водитель не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в дорожное ограждение и опрокинулся.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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