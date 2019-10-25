2019-10-25T12:26:52+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу 12 улиц остались без электричества

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 25 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:30 света не будет на ул. Пионерская 11-13,26а-28а, ул. Боткина 2-8, ул. Рижская 14, ул. Лесопильная 65-71;

До 17 часов электричество отключено на ул. Лукашева 7-13,12-26;

До 18 часов света не будет на Московский пр-т 208-242,201-201а, ул. Бакинская 7-13,2-24, ул. Чукотская 5-7, ул. П. Морозова 35-39,10-48а, ул. Книжная 1-7,2-14, пл. Октябрьская 15-53, ул. Сосновая 3-5.

Холодное водоснабжение до 13 часов приостановлена на ул. Пионерская 11-13а и до 17 часов - на ул. Лазаретная 22, ул. 1812 года 23-37, ул. Фрунзе 46 (СОШ №25), ул. Чернышевского 77-101,103 (д/с №37),72-86, ул. Чкалова 1-5а,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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