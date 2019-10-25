В Черняховске появилось изумительное граффити с двумя ужинающими монахами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-25T13:18:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На заборе городского парка в Черняховске появилось изумительное граффити, изображающее ужин двух монахов Тевтонского ордена. Автор шедевра неизвестен. Об этом пишут в сообществе "Новый Черняховск" в социальной сети "ВКонтакте".

Рисунок очень понравился пользователям, фотография уже набрала более 500 лайков.

"Очень красиво и достойно!!! Это же настоящая картина!!! Такие талантливые люди остаются в тени, а кто-то нарисовал "Черный квадрат" и продал его за миллионы.Обидно", - написал один из подписчиков.

Однако есть и другие комментарии. Светлана Фадеева, к примеру, написала, что уличную живопись необходимо согласовывать с компетентными органами. В ином случае на стенах, по ее мнению, могут появиться сценки из Камасутры.

ИСТОЧНИК KP.RU