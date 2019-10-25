2019-10-25T15:03:51+03:00
Общество

Суд взыскал с калининградца 1 млн рублей за шесть спиленных деревьев

Виктор Сергеев
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С жителя Гвардейского района взыскали свыше 1 млн рублей за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В прошлом году мужчина в районе поселка Комсомольск незаконно спилил четыре дуба м две березы. Материальный ущерб лесному фонду был оценен в 1 млн 161 тыс рублей.

В результате суд решил взыскать особо крупный ущерб с виновника. Также ему придется заплатить 14 тысяч рублей госпошлины в доход бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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