На Балтфлот прибыли первые 200 призывников
В Калининградской области началась отправка призывников для прохождения военной службы в частях и соединениях Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.
В составе первых команд призывников на службу было отправлено свыше 200 человек, призванных из Калининградской области и других регионов России.
Сообщается, что в Калининград продолжают прибывать новобранцы, призванные из других регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и других
Всего в ходе призыва корабли и части Балтийского флота пополнят более пяти тысяч новобранцев, призванных как с области, так и из других регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU