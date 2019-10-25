2019-10-25T15:27:23+03:00
Общество

На Балтфлот прибыли первые 200 призывников

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградской области началась отправка призывников для прохождения военной службы в частях и соединениях Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В составе первых команд призывников на службу было отправлено свыше 200 человек, призванных из Калининградской области и других регионов России.

Сообщается, что в Калининград продолжают прибывать новобранцы, призванные из других регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и других

Всего в ходе призыва корабли и части Балтийского флота пополнят более пяти тысяч новобранцев, призванных как с области, так и из других регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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