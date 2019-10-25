Калининградца задержали за мошенничество 10-летней давности

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-25T15:28:06+03:00

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В Калининграде задержали жителя Черняховска, подозреваемого в совершенном более 10 лет назад мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2008 году мужчина работал сборщиком в мебельном магазине в Черняховске. Он получил от четверых горожан порядка 80 тысяч рублей на изготовление мебельных гарнитуров и скрылся.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину на время следствия заключили под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU