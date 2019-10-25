В Калининграде определят победителя акции «Пост №1»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-25T16:00:10+03:00

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В субботу, 26 октября, в Калининграде состоится подведение итогов молодёжного патриотического проекта «Пост №1».

Молодёжный патриотический проект «Пост №1» проходит с 2015 года у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. Право нести почетную вахту памяти возложена на активистов молодёжных патриотических объединений и учащихся кадетских классов.

В этом году в акции приняли участие 1 400 школьников и студентов из двадцати муниципальных образований. Заступление в караул проходило по четвергам и пятницам с 13 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU