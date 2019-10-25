В Немане с экс-сотрудника ГИБДД взыскали компенсацию в порядке регресса

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-25T16:22:43+03:00

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В мае 2017 года в Неманском районе инспектор ГИБДД составил протокол на водителя за выезд на полосу встречного движения. Мировой суд оштрафовал водителя, однако тот оспорил решение в районном суде и добился отмены штрафа.

После этого обиженный водитель подал иск о компенсации морального вреда и убытков, которые он понес, пытаясь оказать незаконность действий автоинспектора. И добился справедливости – Центральный районный суд Калининграда обязал МВД РФ выплатить мужчине компенсацию.

В полиции провели проверку и установили, что сотрудник ДПС неправомерно составил протокол, позже его уволили со службы, а затем решили взыскать с него компенсацию в порядке регресса. Неманский суд частично удовлетворил исковые требования МВД и взыскал с уже бывшего сотрудника 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU