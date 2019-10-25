В Калининграде осудили жителя Кубани за нападение на 70-летнего пенсионера
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде к лишению свободы приговорили жителя Краснодарского края, который ограбил на улице пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ленинградского районного суда.
В июле этого года 36-летний на ул. Орудийной в Калининграде напал на 70-летнего пенсионера, выдернул у него из уха серьгу, забрал из кармана деньги и скрылся с места преступления.
Сотрудники полиции смогли установить личность нападавшего и задержать его. Суд оправил его на 2 года 4 месяца в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU