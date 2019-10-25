Дороги в Калининградской области планируют покрывать битумным составом

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-25T16:58:01+03:00

Это позволит продлить срок эксплуатации дорог и снизить издержки на их содержание

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В Калининградской области на Мамоновском шоссе тестируют новый защитно-восстановительный состав на основе битума, разработанный научно-исследовательским центром «Газпром нефти». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Защитно-восстановительный состав, проникая в трещины покрытия, связывает компоненты асфальтобетонной смеси и образует на поверхности дороги защитный слой, восстанавливающий ее эксплуатационные характеристики и защищающий от воздействия вредных факторов. Состав устойчив к истиранию и при этом повышает коэффициент сцепления за счет минерального наполнителя, придающего шероховатость поверхности дорожного полотна.

Сейчас в регионе компания проводит работы за свой счет. В зависимости от результата испытаний, которые будут известны весной 2020 года, будет принято решение о тиражировании опыта на других дорожных объектах, отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU