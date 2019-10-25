Ученые БФУ имени Канта рассказали, какая погода ждет калининградцев в ноябре

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-25T16:59:13+03:00

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Ждете похолодания? Напрасно. Ученые БФУ имени Канта прогнозируют: температура в ноябре 2019 года в Калининградской области обещает быть выше нормы. Эксперты пришли к такому выводу, полагаясь на наблюдения последних десятилетий.

- Значительные повышения температуры в ноябре не исключены, - рассказала специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. - В истории наблюдений последних десятилетий уже были прецеденты. Например, в 2005 и 2006 году, когда температура воздуха в ноябре и даже в декабре 2006 года в отдельные дни была около 13 градусов.

В целом температура ноября 2019 года в нашем регионе обещает быть выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU