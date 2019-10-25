В Кремле прокомментировали гибель задержанного в отделе полиции Калининграда

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-25T17:03:29+03:00

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Пресс-секретарь президента России высказался о гибели калининградца Ивана Вшивкова.

- Мы не в курсе и президент не в курсе, - сказал Дмитрий Песков журналистам, когда те поинтересовались мнением Кремля о ЧП в отделе полиции Калининграда, где задержанный и помещенный в камеру Иван Вшивков насмерть обварился кипятком.

- Если погиб человек, и произошла трагедия, это вопрос следственных органов, это вопрос не к нам, - цитируют Дмитрия Пескова СМИ.

Ранее врач, член общественного совета при региональном УМВД России Игорь Вайсбейн отметил, что Вшивков был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу.

- Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, - сказал Игорь Вайсбейн. - С травматическим шоком, вызванным с ожогами 1-й, 2-й и 3-й степени 95 процентов поверхности тела, что является абсолютно смертельным показателем. Проведенное терапевтическое лечение эффекта не возымело, мужчина скончался.

Врач отметил также, что никаких других следов насильственного воздействия у больного обнаружено не было.

В настоящее время региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU