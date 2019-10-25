Власти нашли подрядчика, который подготовит к рекультивации пять свалок в регионе

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-25T17:19:56+03:00

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Региональные власти выбрали подрядчика, который подготовит к рекультивации сразу пять свалок в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, инженерные изыскания для рекультивации городских свалок твердых коммунальных отходов в Полесске, Советске, Мамоново, Нестерове и Краснознаменске проведет компания «Технотерра».

По итогам прошедших конкурсов, удалось сэкономить 3,7 млн рублей.

Руководитель Конкурсного агентства Леван Дараселия сообщил, что в октябре запланированы закупки на проведению таких работ в 12 муниципалитета. На эти цели выделено более 20 млн рублей. Самая значительная сумма – 4 млн 696 тысяч рублей – предусмотрена на подготовку объекта в поселке Темкино.

Подрядчикам предстоит выполнить на всех объектах инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, которые необходимы для проведения рекультивации объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU