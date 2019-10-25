В Славске должнику отказались выдавать новый загранпаспорт

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-25T17:34:16+03:00

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Житель Славского района погасил все долги по арендной плате за землю, после отказа в выдаче загранпаспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина взял в аренду землю, однако решил не платить арендную плату. Собственник земельного участка устал ждать и подал на арендатора в суд, который взыскал с него долг в размере 655 тысяч рублей.

Приставы известили арендатора о возбуждении исполнительного производства, а затем и вовсе ограничили ему выезд за пределы РФ.

«Как оказалось у должника стало заканчиваться действие загранпаспорта, и чтобы оформить новый, он обратился в подразделение по вопросам миграции. Однако из-за имеющегося ограничения на выезд, ему отказали», - рассказали в пресс-службе ФССП.

После этого мужчина сам прибыл в отдел судебных приставов Славского района, где произвел оплату по имеющейся задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU