В Калининграде в сквере на Гаражной начали строить спортивно-игровую площадку
.Фото: мэрия Калининграда
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На территории парковой зоны в границах ул. Гаражная – ул. Юношеская – ул. Горького начали строить спортивно-игровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Многофункциональная площадка будет включать в себя баскетбольную и волейбольную площадку, тренажеры, качели, детские игровые и спортивные комплексы с резиновым покрытием.
Также проектом предусмотрены установка скамеек и урн, монтаж освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU