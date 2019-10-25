В Калининграде в сквере на Гаражной начали строить спортивно-игровую площадку

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-25T18:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории парковой зоны в границах ул. Гаражная – ул. Юношеская – ул. Горького начали строить спортивно-игровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Многофункциональная площадка будет включать в себя баскетбольную и волейбольную площадку, тренажеры, качели, детские игровые и спортивные комплексы с резиновым покрытием.

Также проектом предусмотрены установка скамеек и урн, монтаж освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU