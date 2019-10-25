В Нестерове дали старт региональной эстафете «Дорогами Победы»

25 Окт. 21:06 2019-10-25T21:06:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нестерове в пятницу 25 октября был дан старт региональной эстафете «Дорогами Победы». Дату и место выбрали не случайно, а с привязкой к годовщине штурма Шталлупенена (название Нестерова до 1946 года), 25 октября.

На Центральной площади у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Шталлупенена в октябре 1944 года, состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, школьники, члены патриотических кружков, представители власти.

Старт масштабной акции «Дорогами Победы» дал губернатор Антон Алиханов. Эстафета посвящена взятию советскими войсками населенных пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944-1945 годах и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы будем вспоминать каждый населенный пункт, каждый подвиг и каждую победу, которая была совершена здесь, на территории Калининградской области тогда. Путем Красной Армии дойдем до Балтийска, тогдашнего Пиллау и там завершим эстафету, - сказал глава региона. Он отметил, что наш долг и долг подрастающего поколения – хранить память о подвиге каждого солдата и офицера, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Отдельные слова благодарности Антон Алиханов сказал ветеранам, пожелав им крепкого здоровья.

Как рассказали организаторы, за год, до 25 апреля 2020 г., акция побывает во всех муниципалитетах области в соответствии с хронологией взятия советскими войсками населенных пунктов в ходе Восточно-Прусской операции.

ИСТОЧНИК KP.RU