2019-10-25T21:06:28+03:00
Общество

В Нестерове дали старт региональной эстафете «Дорогами Победы»

Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Нестерове в пятницу 25 октября был дан старт региональной эстафете «Дорогами Победы». Дату и место выбрали не случайно, а с привязкой к годовщине штурма Шталлупенена (название Нестерова до 1946 года), 25 октября.

На Центральной площади у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Шталлупенена в октябре 1944 года, состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, школьники, члены патриотических кружков, представители власти.

Старт масштабной акции «Дорогами Победы» дал губернатор Антон Алиханов. Эстафета посвящена взятию советскими войсками населенных пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944-1945 годах и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы будем вспоминать каждый населенный пункт, каждый подвиг и каждую победу, которая была совершена здесь, на территории Калининградской области тогда. Путем Красной Армии дойдем до Балтийска, тогдашнего Пиллау и там завершим эстафету, - сказал глава региона. Он отметил, что наш долг и долг подрастающего поколения – хранить память о подвиге каждого солдата и офицера, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Отдельные слова благодарности Антон Алиханов сказал ветеранам, пожелав им крепкого здоровья.

Как рассказали организаторы, за год, до 25 апреля 2020 г., акция побывает во всех муниципалитетах области в соответствии с хронологией взятия советскими войсками населенных пунктов в ходе Восточно-Прусской операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антон Алиханов назвал трагедией сокращение числа ветеранов в Калининградской области
В 2020 году Поезд Памяти из Калининграда отправится в Севастополь
В Калининграде в сквере на Гаражной начали строить спортивно-игровую площадку
В Славске должнику отказались выдавать новый загранпаспорт
Власти нашли подрядчика, который подготовит к рекультивации пять свалок в регионе
В Кремле прокомментировали гибель задержанного в отделе полиции Калининграда
Ученые БФУ имени Канта рассказали, какая погода ждет калининградцев в ноябре
Дороги в Калининградской области планируют покрывать битумным составом
В Калининграде осудили жителя Кубани за нападение на 70-летнего пенсионера
В Немане с экс-сотрудника ГИБДД взыскали компенсацию в порядке регресса
В Калининграде определят победителя акции «Пост №1»
Калининградца задержали за мошенничество 10-летней давности
На Балтфлот прибыли первые 200 призывников