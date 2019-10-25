2019-10-25T21:32:25+03:00
Общество

В 2020 году Поезд Памяти из Калининграда отправится в Севастополь

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области составлен план празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано несколько мероприятий, которые попали в федеральный план. Среди них – проведение научной конференции «От родной столицы до западной границы», посвященной Восточно-Прусской наступательной операции, традиционный выезд калининградской делегации в город Бранево.

Кроме того, запланировано проведение акции «Поезд Памяти». Как рассказал в пятницу 25 октября начальник Управления по внутренней политике областного правительства Владимир Беспалов, она запланирована на ???

- «Поезд Памяти 2020» отправится в город-герой Севастополь. Акция пройдет с 20 по 30 апреля следующего года. В ней примет участие порядка 470 человек, - сказал он и отметил, что на все акции денежные средства уже предусмотрены.

В Севастополь отправятся по традиции активисты детских молодежных клубов, ветераны, участники патриотических движений, школьники и педагоги.

Напомним, в пятницу в Нестерове дали старт региональной эстафете «Дорогами Победы», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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