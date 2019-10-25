Антон Алиханов назвал трагедией сокращение числа ветеранов в Калининградской области

25 Окт. 23:54 2019-10-25T23:54:35+03:00

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В Нестерове в пятницу 25 октября обсуждали подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы. На совещании с руководителями муниципалитетов губернатор Антон Алиханов отметил, что человеческое измерение грядущего праздника – это самое главное.

- Основной вопрос – это реализация комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов войны, лиц, приравненных к ним. На 1 октября 2019 года к этой категории у нас относятся 4554 жителя региона. Улучшения условий жизни этих людей в период подготовки к празднованиям 75-й годовщины находится на особом контроле, - сказал губернатор. - Особое внимание к тем ветеранам, которые здравствуют. Делаем все, что им помочь. Где-то это ремонт в квартире, какие-то другие нужды.

Глава региона отметил, что в силу возраста ветераны уходят, их число сокращается с каждым годом.

- В некоторых муниципалитетах, менее чем за год в ветеранов стало в два раза меньше. Это трагедия. Но это неизбежное течение времени, оно неумолимо. Будем думать и о том, как этих людей вспоминать. Потому что это становится очень заметным и серьезным для нас фактором. Ветеранов становятся все меньше и меньше, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU