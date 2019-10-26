Губернатор: Ангары для самолетов на Балтийской косе не имеют исторической ценности

СЕГОДНЯ 00:12 2019-10-26T00:12:50+03:00

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Губернатор Калининградской области не видит исторической ценности в уникальных ангарах для гидросамолетов, которые расположены на Балтийской косе и находятся в частной собственности. Об этом он сказал журналистам в пятницу 25 октября. Ранее общественники Балтийска забили тревогу, увидев, как ангары начали сносить. Поднимался вопрос о сохранении исторических объектов.

- То, когда эти объекты реализовывали частным лицам – это дела давно минувших дней. Мне сложно оценить, где были общественники и владельцы «Люнета» в те времена, когда продавались эти ангары. Насколько они имеют историческую ценность? Мое личное мнение – не имеют, - сказал Антон Алиханов. - Хотя есть и другие позиции. Ни в коем случае моя позиция никак не влияет на результаты рассмотрений и обращений относительно присвоить им или не присвоить статус объектов культурного наследия.

Губернатор отметил, что сами ангары являются аварийными объектами и если правительство будет их выкупать у частных лиц (а другого пути по мнению руководства просто нет), то их придется срочно закрывать и как-то реконструировать.

- Здесь оценить потенциальные расходы достаточно сложно. Я бы воздержался от каких-либо действий до того, как служба по охране памятников примет решение обоснованное, относительно того, является это объектом культурного наследия или нет, - заключил губернатор.

Отметим, эти старые ангары были проданы Министерством обороны примерно 18 лет назад еще при администрации Александра Кузнецова предпринимателю Асанбубе Нудюрбегову. Год назад начался снос уникальных ангаров для гидросамолетов. По словам общественника из Балтийска Сергея Дустина, стальные балки ангаров начали распиливать на металл.

ИСТОЧНИК KP.RU