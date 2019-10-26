2019-10-26T10:12:09+03:00
Происшествия

Калининградцу грозит срок за оскорбление прокурора в суде

Кроме того, житель Советска пригрозил сжечь автомобиль государственного обвинителя
Игорь ОРЕХОВ
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До двух лет лишения свободы грозит жителю Советска. В апреле этого года мужчина попал под суд по обвинению в грабеже, мошенничестве, разбое и уклонении от административного надзора. Видимо, столь внушительного «букета» уголовных статей советчанину показалось мало. А может, его просто смутило их четное число. Как бы то ни было, он решил добавить еще одну. И по ходу процесса в присутствии его участников сначала оскорбил государственного обвинителя, а затем пригрозил сжечь личный автомобиль сотрудника прокуратуры.

Своего подсудимый добился – ему инкриминировали «Угрозу уничтожения имущества в связи с осуществлением правосудия, в отношении прокурора». Но вновь произошел перебор, поскольку к этому добавили еще и статью 297 УК РФ, где речь идет о «Неуважении к суду, выразившемся в оскорблении участников судебного разбирательства.

- Вину в совершенных преступлениях данный гражданин на стадии предварительного следствия признал в полном объеме, - проинформировали в региональном Следственном управлении СКР. - Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если подсудимый получит по полной, свой следующий юбилей ему придется отмечать за решеткой. Впрочем, говорят, мужчины 40-летие не празднуют…

ИСТОЧНИК KP.RU

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