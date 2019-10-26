В Калининградской области разыскивают беглого пациента интерната
Отделение полиции по Славскому городскому округу устанавливает местонахождение Бурцева Владимира Анатольевича, 1970 года рождения, жителя поселка Большаково. Вечером 2 сентября инвалид 2-й группы, страдающий шизофренией, самовольно покинул территорию местного психоневрологического интерната, и до настоящего времени пребывает неизвестно где.
Приметы Владимира Бурцева: на вид 50 лет, рост 180-190 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стриженые. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные туфли, на голове - черная кепка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (40163) 3-12-58, 8 (40163) 3-11-02, 8 (40163) 3-22-85, 8 (40163) 3-17-42, 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU