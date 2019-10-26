Калининградская полиция опубликовала новые телефоны мошенников

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-26T10:38:48+03:00

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Калининградская полиция публикует новые номера телефонов, с которых звонят мошенники. Внимание: аферисты используют реквизиты, схожие с действующими номерами телефонов банков:

88005502896. 88005515708. 88005551010. 84953696997. 84953695728. 84955000080. 84950155226. 84952085867. 84956631342. 84951284524.

Региональное УМВД России рекомендует внести эти телефонные номера в «черный список» и ни в коем случае не сообщать незнакомцам свои персональные данные и идентификационные данные банковской карты, а любые операции осуществлять в филиалах банков. Помните, что настоящие банковские служащие не имеют права спрашивать у клиента по телефону код безопасности из СМС и код с обратной стороны карты!

ИСТОЧНИК KP.RU