Калининградец украл из магазина квадрокоптер

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-26T12:10:36+03:00

Когда вора задержали выяснилось, что аппарат он успел продать, а вырученные деньги потратить

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Сообразив, что самостоятельно квадрокоптер стоимостью 4500 рублей с витрины улететь не мог, управляющая одним из магазинов в торговом центре на улице Гайдара в Калининграде обратилась за помощью к полиции.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале и обнаружили на них бредущего с искомым аппаратом под мышкой вора. Установив личность подозреваемого, провели необходимые розыскные мероприятия и задержали 35-летнего безработного. Как выяснилось, тот успел продать похищенный дрон, а вырученные за него деньги потратить.

В отношении калининградца дознавателями ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело о краже. Первое в жизни мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU