Калининградец украл из магазина квадрокоптер
Сообразив, что самостоятельно квадрокоптер стоимостью 4500 рублей с витрины улететь не мог, управляющая одним из магазинов в торговом центре на улице Гайдара в Калининграде обратилась за помощью к полиции.
Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале и обнаружили на них бредущего с искомым аппаратом под мышкой вора. Установив личность подозреваемого, провели необходимые розыскные мероприятия и задержали 35-летнего безработного. Как выяснилось, тот успел продать похищенный дрон, а вырученные за него деньги потратить.
В отношении калининградца дознавателями ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело о краже. Первое в жизни мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU